В Україні розпочали автоматично продовжувати відстрочки від мобілізації

В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть оновити без повторних заяв і додаткових дій з боку громадян.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується інформацією у державних реєстрах, її строк оновиться автоматично.

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Відстрочку продовжують до завершення строку мобілізації, встановленого указом президента, але не довше, ніж зберігається законна підстава.

Автоматичне продовження працює незалежно від способу оформлення відстрочки — через застосунок Резерв+ або ЦНАП. У Міноборони наголосили, що сам застосунок не продовжує відстрочку, а лише показує актуальні дані з державного реєстру.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Державні реєстри автоматично перевіряють дані для 22 категорій громадян. Серед них:

люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей, а також ті, хто самостійно виховує дитину до 18 років;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей;

люди, які доглядають за тяжкохворими родичами чи особами з інвалідністю;

опікуни недієздатних осіб;

громадяни, чиї чоловік, дружина або батьки мають інвалідність;

студенти, аспіранти, викладачі та вчителі;

чоловіки й жінки військовослужбовців, які мають дитину;

близькі родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

звільнені з полону військовослужбовці;

люди, позбавлені свободи внаслідок російської агресії;

громадяни віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби.

Якщо в реєстрах є достатньо актуальної інформації, відстрочку продовжать автоматично.

Користувачі Резерв+ отримають відповідне сповіщення. Оновлений строк можна буде побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

У документі замість конкретної дати може з’явитися формулювання «до завершення мобілізації». Це означає, що відстрочка діє до кінця чинного строку мобілізації та буде знову автоматично оновлена, якщо мобілізацію продовжать, а підстава залишиться чинною.

Чому відстрочка може не продовжитися

Автоматичне продовження може не відбутися, якщо в державних реєстрах немає всієї необхідної інформації.

Найчастіше це стосується людей, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, мають батька або матір з інвалідністю, виховують трьох і більше дітей або дитину з інвалідністю.

У Міноборони наголосили, що це не означає втрату права на відстрочку. У такому разі потрібно перевірити та за потреби оновити дані в державних реєстрах.

Зокрема, важливо, щоб правильно були зазначені ПІБ, дата народження, податковий номер, відомості про склад сім’ї та інвалідність. Для батьків трьох і більше дітей також перевіряють відсутність заборгованості з аліментів або те, що вона не перевищує суму виплат за три місяці.

Якщо відстрочку автоматично не продовжили, документи потрібно подати до будь-якого зручного ЦНАП. Заяви на оформлення або продовження відстрочки до ТЦК та СП більше не подають.

Які відстрочки можна оформити в Резерв+

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки онлайн є різними послугами.

Автоматично можуть продовжуватися відстрочки для 22 категорій, тоді як оформити нову відстрочку безпосередньо в Резерв+ наразі можуть представники 11 категорій.

Серед них люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, студенти й аспіранти, батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, працівники закладів вищої та професійної освіти, а також окремі категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю або виховують дітей з інвалідністю.

У Міноборони зазначили, що перелік відстрочок, доступних для онлайн-оформлення, надалі розширюватимуть.