Переможці ЧС-2026 отримають чемпіонські персні, трофей вручатиме Трамп

ФІФА вручить чемпіонські персні переможцям фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Іспанією. Матч відбудеться у неділю на стадіоні MetLife, а трофей переможцю вручатиме президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє BBC.

ФІФА підготувала особливі персні для переможців фіналу Аргентина — Іспанія / Скриншоти з відео ФІФА

Персні для переможців є традиційними для американського спорту, зокрема їх отримують чемпіони Супербоулу в Національній футбольній лізі.

Для нових чемпіонів світу виготовлять 30 перснів. Ще 1996 екземплярів надійдуть у продаж для вболівальників.

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У дизайні кожного персня буде мініатюрна копія Кубка світу, а на внутрішній частині передбачене гравіювання.

Трамп досі не відвідав жодного зі 102 матчів турніру. Він також пропустив усі поєдинки збірної США, яка вибула в 1/8 фіналу після поразки від Бельгії з рахунком 1:4.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявив, що Трамп буде присутній на фіналі. Цю інформацію також підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

BBC зазначає, що відносини між Інфантіно і Трампом стали предметом однієї з головних суперечок на турнірі.

Президент США телефонував очільнику ФІФА з проханням переглянути червону картку нападника збірної США Фоларіна Балогана. Згодом його автоматичну дискваліфікацію призупинили, що спричинило критику та питання щодо чесності турніру.

Балоган зміг зіграти в матчі проти Бельгії, однак збірна США зазнала розгромної поразки.

BBC наголошує, що жодні інші червоні або жовті картки на цьому чемпіонаті світу не скасовували, попри звернення Франції та Англії щодо перегляду окремих епізодів.

Перед фіналом у Нью-Йорку діє попередження через погіршення якості повітря внаслідок лісових пожеж у Канаді. Водночас наразі немає ознак того, що це вплине на проведення матчу.

Фінал ЧС-2026 з футболу відбудеться у неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом. За трофей боротимуться чинні переможці турніру Аргентина та збірна Іспанії.