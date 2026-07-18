Німеччина підвищила рівень безпекової загрози до високого: що це означає

Німеччина підвищила оцінку безпекової ситуації з «абстрактного» до «високого рівня загрози». Глава німецького МВС Александер Добріндт заявив, що ризик атак у країні тепер необхідно враховувати постійно.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, повідомляє Reuters.

За словами Добріндта, рішення ухвалили через збільшення кількості повідомлень та розвідувальної інформації про можливі загрози.

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«Це означає, що в Німеччині у будь-який момент необхідно враховувати ризик атак», — заявив міністр.

Він додав, що плани нападів проти Німеччини «чітко простежуються». Йдеться про можливі загрози інфраструктурі, окремим особам та установам.

Добріндт пояснив, що влада отримує більше інформації як від партнерських спецслужб, так і з власних джерел. Він також заявив про активізацію агентів усередині Німеччини та за її межами, які можуть займатися розвідкою і підготовкою диверсій.

Водночас міністр уточнив, що йдеться не про конкретну загрозу кожному громадянину, а про високий рівень небезпеки для суспільства загалом.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини на момент публікації не надало додаткових пояснень щодо запроваджених заходів.

Напади в Магдебурзі та Золінгені

Німеччина протягом останніх років пережила кілька нападів із великою кількістю жертв.

У грудні 2024 року чоловік на орендованому автомобілі в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Внаслідок нападу загинули шестеро людей, сотні зазнали поранень. У червні 2026 року суд засудив нападника — лікаря із Саудівської Аравії — до довічного ув’язнення.

У серпні 2024 року на фестивалі в Золінгені громадянин Сирії напав на людей із ножем. Загинули троє людей, ще десятеро були поранені. Суд визнав нападника винним у скоєнні злочину, натхненого терористичним угрупованням «Ісламська держава».

На початку липня 2026 року стало відомо, що уряд Німеччини також готує реформу спецслужб. Вона має надати розвідувальним органам ширші можливості для активної протидії іноземним кібератакам, диверсіям та іншим гібридним загрозам.