У Німеччині 15 тисяч людей вийшли на протести проти ультраправої AfD

У Німеччині тисячі людей вийшли на протести проти ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка провела щорічну конференцію в Ерфурті та відкрито заявила про намір прийти до влади. За оцінками поліції, у демонстраціях у місті та навколо нього взяли участь близько 15 тисяч людей, пише Reuters.

Протестувальники, серед яких були представники профспілок, громадських організацій та лівих партій, блокували дороги й траси, що ведуть до конференц-центру. За порядком стежили великі сили поліції, зокрема підрозділи, перекинуті з інших регіонів Німеччини.

На з’їзді AfD переобрала співголів партії Алісу Вайдель і Тіно Хрупаллу. Саме за їхнього керівництва партія різко посилила позиції й вийшла на перші місця в загальнонаціональних опитуваннях, випереджаючи консервативний блок канцлера Фрідріха Мерца.

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У своїх виступах лідери AfD висміювали протестувальників і називали їх антидемократичними. Водночас вони наголошували, що партія має шанс уперше взяти владу на регіональному рівні на виборах цього року, а згодом — і на федеральному.

“Ми будемо керувати. Спочатку на регіональному рівні, потім на національному”, — заявив Хрупалла.

Вайдель у промові зробила акцент на боротьбі з міграцією та заявила, що дедалі більше людей нібито підтримують AfD у “боротьбі проти занепаду Німеччини”.

“Це залишається нашим останнім шансом врятувати нашу країну”, — сказала вона.

Перед початком з’їзду в соцмережах AfD лунала пісня “Send them back” — “Відправте їх назад”. Усередині конференц-центру продавали стилізовані листівки з гаслами на кшталт “Тебе депортують”.

Один із найрадикальніших і найсуперечливіших політиків AfD Бйорн Гьокке у своєму виступі малював картину “великої Німеччини”, де люди нібито не бояться гуляти ввечері парками й можуть залишати ключі від квартири ззовні дверей.

Конференція проходить напередодні вересневих виборів у східних землях Саксонія-Ангальт і Мекленбург-Передня Померанія. Саме там AfD розраховує на сильний результат, який може відкрити їй шлях до більшого впливу на загальнонаціональному рівні.

Хрупалла, який виступає за припинення військової допомоги Україні, також закликає до “перезавантаження” відносин Берліна з Москвою. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці відносини стали відкрито ворожими.

AfD була створена понад десять років тому. Партія використовує націоналістичну риторику, вимагає жорсткішої міграційної політики й апелює до виборців, розчарованих традиційними партіями та роками економічної стагнації.

Критики звинувачують AfD у просуванні расистських ідей та політики, несумісної з демократичними цінностями Німеччини. Основні політичні сили країни відмовляються від співпраці з партією в межах так званої “політики брандмауера”, яка має не допустити AfD до коаліційних урядів.

Водночас лідери AfD заперечують, що виступають проти демократичного устрою Німеччини. Раніше цього року партія домоглася судової заборони, яка зобов’язала внутрішню розвідку тимчасово призупинити її класифікацію як “екстремістської”.

За останніми опитуваннями, підтримка AfD сягає 29%, тоді як консервативний блок CDU/CSU має близько 22%. Найсильніші позиції партія зберігає на сході Німеччини, де рівень розчарування традиційною політичною системою є найвищим.