ABBA повернулася до світового чарту з піснею, якій майже пів століття

Пісня шведського гурту ABBA «The Winner Takes It All», випущена майже пів століття тому, вперше потрапила до глобального рейтингу Billboard.

Про це пише Forbes.

Композиція дебютувала на 198-му місці в чарті Billboard Global Excl. U.S., який враховує прослуховування на стримінгових платформах і продажі в усьому світі, крім Сполучених Штатів.

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«The Winner Takes It All» стала шостою піснею ABBA, яка потрапила до цього рейтингу. Наразі це найнижча позиція гурту в Billboard Global Excl. U.S.

Попередній антирекорд належав хіту «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», який на початку 2026 року провів у чарті один тиждень і посів 187-ме місце.

Усі шість появ ABBA у глобальному рейтингу припали лише на два роки. У вересні 2021-го до чарту одночасно потрапили «Don’t Shut Me Down», «I Still Have Faith in You» і «Dancing Queen».

Згодом до них приєдналася «When You Danced With Me», а після кількарічної перерви гурт повернувся до рейтингу з «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» та «The Winner Takes It All».

Лише три композиції ABBA змогли потрапити також до Billboard Global 200, який враховує дані зі США. Це «Don’t Shut Me Down», «I Still Have Faith in You» і «Dancing Queen».

Водночас збірка «Gold: Greatest Hits» продовжує утримувати ABBA в американських чартах. Цього тижня вона піднялася з 85-го на 81-ше місце в Billboard 200. Найвищою позицією альбому в цьому рейтингу було 25-те місце.

У чарті Top Dance Albums збірка залишається на третій сходинці. Раніше вона вже очолювала цей рейтинг.

ABBA завершила діяльність у 2022 році після виходу останнього альбому «Voyage». Він став першим студійним альбомом гурту за 40 років після платівки «The Visitors».