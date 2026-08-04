Видавництво “Ранок” утретє друкуватиме знищені російськими ударами підручники

Після російського удару по складу харківського видавництва «Ранок» близько 20–25% шкіл можуть отримати нові підручники лише до жовтня. Приблизно 75% навчальних закладів мають бути забезпечені книжками вчасно.

Про це генеральний директор видавництва Віктор Круглов розповів в інтерв’ю Суспільне Культура.

1 серпня російські війська прицільно атакували склад видавництва реактивними безпілотниками. Внаслідок удару згоріли майже 8 мільйонів книжок 27 тисяч найменувань, зокрема понад мільйон шкільних підручників, надрукованих за державним замовленням для 12,5 тисяч шкіл.

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За словами Круглова, більшу частину підручників уже встигли доставити на регіональні склади. Для шкіл, які не отримають паперові примірники до початку навчального року, видавництво надасть цифрові копії.

«Перший пріоритет — додрук знищених підручників», — наголосив керівник видавництва.

Він зазначив, що частину цих підручників уже доводилося передруковувати після російського удару по друкарні «Конві принт» два тижні тому. Повторно надрукований тираж зберігався на складі «Ранку» і також був знищений. Тепер видавництво друкуватиме його втретє.

Сучасний логістичний центр площею 9 тисяч квадратних метрів зруйнований разом зі спецтехнікою, комп’ютерами та терміналами. Понад 30 працівників, які перебували на складі під час атаки, встигли евакуюватися.

Станом на четвертий день після удару пожежа ще не була повністю ліквідована. Через високу температуру були пошкоджені бетонні опори та обвалилася половина даху, тому заходити всередину будівлі небезпечно.

У видавництві вже створили антикризовий штаб. Компанія перебудовує логістику, щоб відновити відвантаження книжок із резервних складів, шукає кошти на закупівлю паперу та домовляється з друкарнями про додаткові тиражі.

За словами Круглова, одна друкарня здатна випускати близько 200–300 найменувань на місяць, тому видавництво планує залучити до роботи одразу кілька підприємств.

Для підтримки «Ранку» на сайтах видавництва та «Книголенду» відкрили передзамовлення на книжки. Відправляти їх планують через кілька місяців, однак точних термінів поки немає.