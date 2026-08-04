Зеленський закликав світ зупинити російське “сафарі” на людей у Херсоні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео, на якому російський дрон цілеспрямовано переслідував чоловіка, що продавав овочі в Херсоні. Безпілотник вибухнув поруч із ним, внаслідок чого чоловік дістав поранення.

За словами президента, росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин, і не лише не висловили жалю, а й пишаються знущанням із цивільних.

«Щодня росіяни роблять такі “сафарі” на звичайних людей у Херсоні», — заявив Зеленський.

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Він наголосив, що світ має бачити кожен такий випадок і усвідомлювати, що російські військові насолоджуються вбивствами та знущаннями з людей.

Зеленський заявив, що без тиску на Росію, демонтажу її агресивного потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо уявити мирне співіснування з цією загрозою.

Президент закликав і надалі рішуче захищати життя та змусити Росію замислитися про мир, а не про збільшення дальності своїх дронів.

За його словами, загроза стосується не лише України. Зеленський закликав Фінляндію, Казахстан, країни Балтії, Польщу, держави Південного Кавказу, Румунію та Молдову співпрацювати заради реальних гарантій безпеки й завершення російської війни.

«Російське “сафарі” проти людей повинне зупинитися в Україні й точно не має поширитися ще на інші країни», — наголосив президент.