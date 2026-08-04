На Вінниччині двоє чоловіків намагалися прорватися до Молдови та напали на прикордонника

У Вінницькій області прикордонники затримали двох чоловіків, які на авто намагалися незаконно прорватися до Молдови. Під час затримання вони чинили опір і завдали військовослужбовцю тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Жителі Дніпропетровської та Київської областей планували перетнути державний кордон, подолавши інженерні загородження на Volkswagen.

Реклама

Реклама

На під’їзді до прикордонної смуги автомобіль помітив наряд Могилів-Подільського загону. Водій проігнорував вимогу зупинитися, натиснув на газ і спробував утекти.

Погоня завершилася у лісовому масиві, де чоловіки залишили машину та намагалися втекти вже пішки. Під час затримання вони чинили опір, постраждав прикордонник.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Також їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”.