        Події

        У Сумах російські КАБи вбили двох дітей і літню жінку

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 08:01
        читать на русском →
        Рятувальники Сумщини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
        Рятувальники Сумщини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС

        У ніч проти 4 серпня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та жінка, є постраждалі.  

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Тіла двох дівчат віком 5 і 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Також загинула літня жінка. Ще четверо людей постраждали, медики діагностували в них гостру реакцію на стрес.

        Реклама
        Реклама

        У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки й нежитлові споруди. Обстеження територій і ліквідація наслідків атаки тривають.

        За уточненою інформацією, шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. Ще дві російські авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov