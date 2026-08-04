У Сумах російські КАБи вбили двох дітей і літню жінку

У ніч проти 4 серпня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та жінка, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Тіла двох дівчат віком 5 і 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Також загинула літня жінка. Ще четверо людей постраждали, медики діагностували в них гостру реакцію на стрес.

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У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки й нежитлові споруди. Обстеження територій і ліквідація наслідків атаки тривають.

За уточненою інформацією, шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. Ще дві російські авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.