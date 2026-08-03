Клименко назвав першочергові завдання на посаді секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. На цій посаді він зосередиться на координації сектору безпеки й оборони, контролі за виконанням рішень РНБО та стратегічному прогнозуванні загроз.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Клименко наголосив, що попереду велика відповідальність і значний обсяг роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави. Одним із головних завдань він назвав забезпечення єдності дій у секторі безпеки й оборони. Йдеться про синхронну роботу, чітку координацію та оперативний обмін інформацією між усіма його складовими.

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Також новий секретар РНБО планує провести аудит виконання ухвалених рішень Ради та запровадити системний контроль за їх реалізацією.

“Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки”, — йдеться в повідомленні.

Ще одним пріоритетом стане стратегічне прогнозування. Воно передбачає аналіз ризиків, запобігання новим безпековим викликам та оперативне реагування на них — від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору й протидії дезінформації.