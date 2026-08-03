Кадрова ротація у секторі безпеки: Умєров очолив СЗР, Клименко — РНБО

Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та призначили головою Служби зовнішньої розвідки України. Новим секретарем РНБО став колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про це йдеться в указах президента №693/2026, №694/2026 та №695/2026.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що досвід Клименка має посилити внутрішню діяльність, спрямовану на стійкість України. Йдеться також про координацію між оборонними та безпековими структурами, протидію російським кіберзагрозам і діяльності злочинних мереж.

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Про майбутнє призначення Умєрова головою СЗР раніше повідомляли джерела в Офісі президента. Згодом Зеленський підтвердив це під час наради керівників дипломатичних установ України та закликав підтримати Умєрова на новій посаді.

Після переходу Олега Іващенка до Головного управління розвідки обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки тимчасово виконував Олег Луговський.