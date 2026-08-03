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        Сили оборони уразили базу артилерійської бригади та місце запуску дронів РФ

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 12:14
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        Ілюстративне фото / Фото: Генштаб ЗСУ
        Ілюстративне фото / Фото: Генштаб ЗСУ

        У ніч проти 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму, Брянській та Бєлгородській областях РФ.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        У районі Нового Життя в тимчасово окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних засобів і ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади.

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        За даними Генштабу, об’єкт використовували для зберігання озброєння, запасних частин і матеріально-технічних засобів, а також для ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки.

        У районі Навлі Брянської області РФ Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

        Крім того, удари завдали по складах матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в Криму.

        У районі Октябрського Бєлгородської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Артемівки в Криму — комунікаційний вузол противника.


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