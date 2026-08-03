На Харківщині через російські удари загинула людина, ще одна поранена

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, дані якої встановлюють. У селі Федорівка Вільхуватської громади було поранено 73-річну жінку.

Реклама

Реклама

У Харкові безпілотники атакували Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський і Київський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство та автозаправну станцію.

Загалом російські війська застосували по області три БпЛА типу «Герань-2», один «Ланцет», три дрони типу «Молнія», дев’ять FPV-дронів і ще 44 безпілотники, тип яких встановлюють.

У Богодухівському районі пошкоджено магазин, цивільне підприємство, офіс, автомобіль, три приватні будинки та три господарські споруди.

У Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки, гараж і кілька автомобілів. Руйнування також зафіксували в Ізюмському районі, де постраждали цивільне підприємство, приватний будинок та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено поштовий термінал, дві вантажівки, шість автомобілів, два причепи та приватний будинок.