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        В Одесі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК: четверо поранених

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 06:48
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        Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП / Фото: Нацполіція
        Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП / Фото: Нацполіція

        В Одесі чоловік здійснив кілька пострілів у бік працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поранення отримали четверо військовослужбовців.

        Про це повідомили в поліції Одеської області.

        Інцидент стався у неділю, 2 серпня, близько 19:30 в одному з районів міста. За попередніми даними, працівники РТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення, коли невідомий відкрив у їхній бік вогонь із пістолета.

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        Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

        Згодом правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який, попередньо, стріляв із пістолета під патрон Флобера. Зброю направлять на експертне дослідження.

        Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

        Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.


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