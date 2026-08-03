В Одесі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК: четверо поранених

В Одесі чоловік здійснив кілька пострілів у бік працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поранення отримали четверо військовослужбовців.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався у неділю, 2 серпня, близько 19:30 в одному з районів міста. За попередніми даними, працівники РТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення, коли невідомий відкрив у їхній бік вогонь із пістолета.

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Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Згодом правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який, попередньо, стріляв із пістолета під патрон Флобера. Зброю направлять на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.