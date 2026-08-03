В Одесі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК: четверо поранених

В Одесі чоловік здійснив кілька пострілів у бік працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поранення отримали четверо військовослужбовців.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Інцидент стався у неділю, 2 серпня, близько 19:30 в одному з районів міста. За попередніми даними, працівники РТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення, коли невідомий відкрив у їхній бік вогонь із пістолета.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Згодом правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який, попередньо, стріляв із пістолета під патрон Флобера. Зброю направлять на експертне дослідження.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.
Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.