В Україні 3 серпня очікується спека до 38 градусів

У понеділок, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Удень у більшості західних і північних областей місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме 15–20 градусів, удень — 30–34 градуси. У більшості південних і південно-західних областей місцями очікується сильна спека — 35–38 градусів.

У Київській області та Києві прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Температура на Київщині вночі становитиме 15–20 градусів, удень — 30–34 градуси. У Києві вночі очікується 18–20 градусів, удень — 32–34 градуси.