Студентка Могилянки загинула, допомагаючи постраждалим після ракетного удару

Під час ракетного удару по Києву в ніч проти 1 серпня загинула Віталіна Яровенко — студентка четвертого курсу факультету охорони здоров’я, соціальної роботи і психології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Про це повідомляє «Суспільне Київ» із посиланням на допис НаУКМА у Facebook.

Віталіна була інструкторкою Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного.

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За даними університету, вона як доброволиця приїхала на місце ракетного удару, щоб допомагати людям, однак загинула внаслідок повторної атаки.

«Віталіна була з тих людей, які без вагань приходять на допомогу, вчать не словами, а власним прикладом і завжди обирають бути там, де їхня допомога найбільше потрібна», — йдеться у дописі.

Унаслідок російської ракетної атаки на Київ загинули дев’ятеро людей, ще 33 дістали поранення, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у кількох районах столиці, найбільше — у Дарницькому та Солом’янському.

Під час атаки російські війська також двічі влучили по території «Київмедспецтрансу». Серед працівників підприємства постраждалих немає. Частково зруйновано чотири будівлі, п’ять автомобілів швидкої допомоги згоріли.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 220 засобами повітряного нападу — 35 ракетами та 185 безпілотниками різних типів. Основним напрямком удару була Київщина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Україна збила лише одну балістичну ракету через нестачу ракет для систем Patriot, і закликав партнерів надати більше засобів протиповітряної оборони.