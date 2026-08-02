Російська ракета знищила склад настільних ігор: збитки сягають 30 мільйонів гривень

У ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по логістичному центру у Вишневому. Внаслідок атаки було знищено склад найбільшого українського видавництва настільних ігор Rozum.

Про це повідомляє «Суспільне Культура» з посиланням на пресреліз видавництва.

На складі зберігалася вся продукція Rozum. Унаслідок пожежі згоріли 200 тисяч настільних ігор, серед яких світові та українські бестселери CATAN, «Вибухові кошенята», «Хто зверху?» та «Клуб Дилетантів».

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За словами директора видавництва, внаслідок удару ніхто не постраждав. Загальні збитки оцінюють у 25–30 мільйонів гривень.

Видавництво Rozum працює вісім років, а його продукція представлена в усіх торговельних мережах України.

Цього року компанія планувала випустити ігри за ліцензіями «Хто хоче стати мільйонером?», «Холостяк», «Супермама» та «Кохання на виживання». На осінь також розробляли окрему лінійку ігор за мотивами книжкової серії «Гаррі Поттер».

Під час російської атаки на Харків 1 серпня також було пошкоджено склад видавничої корпорації RNK-Ranok, де зберігалися книжки видавництв «Ранок», «КнигоЛенд», «Фабула», «Жорж» та «Ще Одну Сторінку». На складах було знищено 600 тисяч підручників і вісім мільйонів примірників книжок.