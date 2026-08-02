Дрони атакували Саратовський НПЗ і склад Wildberries під Самарою

У ніч проти неділі, 2 серпня, низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи та пожежі зафіксували у Саратовській, Самарській і Ростовській областях.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що в Саратові та сусідньому Енгельсі пошкоджено «цивільну інфраструктуру». За його словами, за попередніми даними, є постраждалі.

Моніторингові Telegram-канали повідомили, що ціллю атаки міг бути Саратовський нафтопереробний завод. ASTRA геолокувала опубліковані очевидцями відео та дійшла висновку, що пожежа виникла саме на території підприємства. Це щонайменше 15-та атака на Саратовський НПЗ від початку повномасштабної війни.

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Попереднього разу про удар по заводу повідомляли 8 липня. Тоді після вибухів на території НПЗ також спалахнула пожежа.

Енгельс розташований на протилежному від Саратова березі Волги. Поблизу міста знаходиться російська авіабаза «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники, які Росія використовує для ударів по Україні.

Уранці безпілотники також атакували великий логістичний центр Wildberries у селищі Новосімейкіно поблизу Самари. На території комплексу виникла масштабна пожежа. Факт атаки підтвердили компанія Wildberries та губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщев.

Склад у Новосімейкіному відкрили у травні 2025 року. Наприкінці липня адміністрація комплексу вже скасовувала нічні зміни через загрозу атак безпілотників.

За даними моніторингових каналів, це вже дев’ятий склад Wildberries, атакований дронами із середини липня. Раніше пожежі фіксували на логістичних об’єктах компанії у Московській, Тамбовській, Волгоградській, Ленінградській та інших областях РФ.

Про масштабну атаку заявила й влада Ростовської області. Губернатор Юрій Слюсар повідомив, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито знищила майже 150 безпілотників. Дрони, за його словами, збивали переважно у західних і північних районах регіону.

Північ Ростовської області є одним із маршрутів, якими ударні безпілотники можуть прямувати у напрямку Поволжя. Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала нічні атаки.