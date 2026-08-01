Нічні удари по Росії та ТОТ: у Криму спалахнули військові об’єкти, в Уфі — НПЗ

У ніч проти 1 серпня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у Криму, Херсонській та Запорізькій областях. Також після атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі в російській Уфі.

Про результати ударів по окупованих територіях повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Чорноморського в Криму уражено склад морських безекіпажних катерів. За даними Генштабу, об’єкт використовували для зберігання, підготовки та обслуговування дронів, за допомогою яких російські війська виконують бойові й спеціальні завдання в Чорному морі.

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Також під удар потрапили залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара та міст поблизу Владиславівки в Криму. Обидва об’єкти росіяни використовують для перекидання особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів та інших вантажів між Кримом і окупованими територіями півдня України.

У Севастополі уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ. Крім того, українські військові атакували:

ремонтно-відновлювальну базу поблизу Первомайського у Криму;

склад матеріально-технічних засобів у районі Подового Херсонської області;

склад російських безпілотників у районі Токмака Запорізької області.

Моніторинговий канал Кримський вітер повідомив, що протягом ночі вибухи та стрілянину чули в Севастополі, Керчі, Чорноморському та інших районах півострова.

За даними супутникової зйомки, пожежі виникли на мисі Фіолент, де розташований 475-й окремий центр радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ, а також у районі висот Кая-Баш, де розміщені позиції російської протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про вісім вибухів, заграву та детонацію.

У Керчі супутники зафіксували пожежі на території 1630-го окремого колійного залізничного батальйону російської армії та розташованої поруч військової частини. Стрілянина й вибухи в місті та його околицях тривали з перервами всю ніч.

Тим часом у російській Уфі після атаки безпілотників загорівся НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим». Як повідомляє ASTRA, OSINT-аналітики визначили, що над територією підприємства здіймалися два стовпи чорного диму.

Глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку дронів на Уфу. За його версією, задимлення у промисловій зоні виникло через падіння уламків збитого безпілотника. Він заявив, що загиблих і постраждалих немає.

«Башнефть-Уфанефтехим» входить до складу групи «Башнефть», яка належить «Роснефти». Підприємство здатне переробляти до 8,2 млн тонн нафти на рік.

Разом із заводами «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-УНПЗ» підприємство утворює Уфимський нафтопереробний комплекс — один із найбільших у Росії. Його загальна потужність становить близько 23,5 млн тонн сировини на рік. Раніше цей НПЗ уже зазнавав атаки дронів 25 червня.

Генштаб наразі не повідомляв про причетність Сил оборони України до атаки на підприємство в Уфі.