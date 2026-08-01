Через дефіцит ракет до Patriot вдалося збити лише одну з 27 балістичних ракет — Зеленський

У ніч проти 1 серпня російські війська випустили по Україні 35 ракет, зокрема 27 балістичних, а також 185 ударних безпілотників різних типів. Основною ціллю масованої атаки став Київ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

За словами глави держави, українські сили протиповітряної оборони змогли збити лише одну балістичну ракету через дефіцит боєприпасів до систем Patriot.

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«Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до “петріотів”. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя», — наголосив Зеленський.

У Києві внаслідок атаки постраждали сім районів. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, посольство Литви та інфраструктурні об’єкти, у різних частинах міста виникли численні пожежі.

Станом на ранок відомо про дев’ятьох загиблих та десятки поранених. Роботи з ліквідації наслідків російського удару тривають у столиці та Київській області.

Російські війська також атакували Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Полтавську області.

Зеленський закликав партнерів якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиракетної оборони, наголосивши, що вони необхідні для захисту людей уже зараз.

«Кожен пакет з антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв», — заявив президент.