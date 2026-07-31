До Сеути за два дні прорвалися понад 50 тисяч мігрантів, загинули щонайменше 57 людей

Іспанська влада заявила, що їй вдалося зупинити масовий потік мігрантів до Сеути — іспанського анклаву в Північній Африці. Більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон суходолом і морем, уже добровільно повертаються до Марокко.

Про це пише Reuters.

Представник уряду Іспанії у Сеуті повідомив, що на іспанському боці кордону знайшли тіла 57 людей. Додаткові жертви можуть бути й на території Марокко.

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За попередніми даними, частина людей потонула, інші загинули в тисняві під час спроб перелізти через хвилелом, на якому встановлено прикордонний паркан.

Марокканські силовики застосували кийки та сльозогінний газ, намагаючись стримати натовпи біля в’їздів до Сеути. До району кордону також направили водомети.

На іспанському боці вздовж кордону розмістили військову техніку. На території Марокко залишалися десятки людей, які спостерігали за ситуацією з пагорбів, але вже не могли потрапити до анклаву.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, від ранку четверга кордон перетнули близько 50 тисяч людей. Приблизно 37,5 тисячі з них уже повернулися назад. Керівник місцевого уряду Сеути Хуан Хесус Вівас заявив, що загальна кількість мігрантів могла сягнути 60 тисяч.

Кілька сотень людей поверталися до Марокко через прикордонні пункти та пошкоджені ділянки паркану. Деякі з них пояснювали це відсутністю їжі та місць для ночівлі у Сеуті.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п’ятницю прибув до Сеути, де його зустріли протестувальники. Він назвав масовий перетин кордону порушенням територіального суверенітету Іспанії та заявив про прискорення повернення людей, які потрапили до анклаву незаконно.

Сеута та Мелілья є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою. Спроби масового прориву там відбуваються періодично, однак нинішній потік став безпрецедентним за масштабом.

Події в Сеуті спричинили нові суперечки в Європі. Франція заявила про негайне посилення перевірок на кордоні з Іспанією.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова до надзвичайних заходів, зокрема до призупинення дії Шенгенської зони з Іспанією.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звинуватив політику Іспанії щодо легалізації нелегальних мігрантів у заохоченні торгівлі людьми. У відповідь Мадрид викликав італійського посла.

На ситуацію також відреагував президент США Дональд Трамп, який пов’язав події в Сеуті з міграційними ризиками для Сполучених Штатів напередодні наступних президентських виборів.