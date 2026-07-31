На військовому полігоні на Хмельниччині стався вибух із детонацією

Сьогодні, 31 липня, на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух із подальшою детонацією.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Обставини та причини надзвичайної події встановлюють. На місці працюють відповідні служби та тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.

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«Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів», — заявили у Силах спеціальних операцій.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на місці вибуху створили штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події.

Жителів прилеглих житлових будинків патрульні поліцейські попередили про необхідність перебувати в укриттях. За попередньою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджені житлові будинки.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також повідомив про пошкодження житлових і комунальних будівель у Хмельницькій громаді. Інформації про загиблих наразі немає.

Зону можливого розльоту уламків оточили, а рух маршрутного транспорту тимчасово змінили з міркувань безпеки.

Місцева влада закликала власників пошкодженого майна повідомляти про руйнування за телефонами 1580, 067 555 15 80, 073 555 15 80 або 080 050 15 80. Звернення також приймають за адресами: вулиця Петлюри, 52, та вулиця Героїв Маріуполя, 18.

Розпочати роботи з ліквідації наслідків міські служби зможуть після отримання дозволу від військових.

До 20:00 на вулиці Петлюри, 52, жителі можуть отримати матеріали для тимчасового відновлення пошкоджених будівель, зокрема поліетиленову плівку, скло, шифер, металопрофіль, OSB-плити та пиломатеріали. Там також працюють представники Червоного Хреста.