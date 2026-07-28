В Одесі під час руху вибухнув автомобіль: водій загинув, пасажирка поранена

У Київському районі Одеси ввечері 28 липня під час руху вибухнув автомобіль. Водій кросовера загинув на місці, його пасажирку з пораненнями госпіталізували.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні неподалік перехрестя з проспектом Ярослава Мудрого надійшло правоохоронцям увечері 28 липня.

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За попередньою інформацією поліції, вибух стався під час руху кросовера. Водій загинув на місці, пасажирка дістала поранення. Її доправили до лікарні.

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби.

Правову кваліфікацію події визначать після з’ясування всіх обставин.

Через роботу екстрених служб на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту. Поліція закликала водіїв враховувати це під час планування маршруту.