Передавала ФСБ координати підрозділу, де служив її син: агентку засудили до 15 років

На Хмельниччині до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили жінку, яку визнали винною у співпраці з ФСБ Росії. За даними СБУ, вона передавала російській спецслужбі координати підрозділу ЗСУ, де служив її син, а також готувала теракт поблизу військової частини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Жінку затримали у червні 2025 року. За версією слідства, співробітники СБУ викрили її під час вибору місця для закладання саморобного вибухового пристрою біля однієї з військових частин на заході України.

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Засуджена працювала в охоронній фірмі в обласному центрі. Як стверджують у СБУ, у поле зору російської спецслужби вона потрапила після того, як залишала прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

Після вербування жінка передавала ФСБ інформацію про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, у якому проходив службу її син.

Згодом вона почала збирати дані про розташування мобільних вогневих груп, тренувальних центрів і запасних командних пунктів українських військ.

За даними слідства, жінка обходила обласний центр та прилеглі території, фотографувала об’єкти, імітуючи телефонну розмову.

Готувала вибух біля військової бази

Надалі засуджена придбала складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Його вона мала закласти біля військової бази для подальшого дистанційного підриву.

Під час обшуку правоохоронці виявили у неї телефон із доказами співпраці з ФСБ та комплектуючі до вибухового пристрою.

Суд визнав жінку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді в умовах воєнного стану, підготовці до незаконного виготовлення вибухового пристрою, поширенні закликів до захоплення державної влади та виправдовуванні російської агресії.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.