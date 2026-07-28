Під виглядом навчання криптоінвестиціям шахраї ошукали українців на понад мільйон доларів

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту могла ошукати майже тисячу українців. Загальна сума завданих збитків, за попередніми підрахунками, становить близько 1,11 млн доларів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Майже тисяча жертв і понад $1 млн збитків: поліція викрила масштабну інвестиційну аферу / Фото: Нацполіція

За даними слідства, фігуранти діяли під назвою так званої «Української фінансової академії». У Facebook та Instagram вони рекламували навчання інвестиціям, обіцяючи підтримку досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.

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Після отримання заявки менеджери з’ясовували матеріальне становище людини та намагалися увійти в довіру. Потім так звані трейдери переконували клієнтів переказувати гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці.

На фіктивній платформі потерпілим показували нібито отриманий прибуток. Іноді їм навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб переконати вкладати більше.

Коли люди намагалися забрати свої гроші, рахунки блокували. За «розблокування» шахраї вимагали додаткові платежі нібито за комісії або поповнення резервного фонду.

Серед потерпілих — пенсіонери та тяжкохворі

Поліція встановила 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Серед них — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі.

За даними правоохоронців, деякі жертви віддавали шахраям гроші, відкладені на лікування або придбання житла. Після втрати заощаджень їх переконували оформлювати кредити та здійснювати нові перекази.

Зокрема, онкохвора жінка передала фігурантам близько пів мільйона гривень, які могла витратити на лікування. У поліції наголосили, що учасники схеми знали про її стан, але продовжували виманювати кошти.

Одну з потерпілих також переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі демонстрували фіктивний прибуток. Згодом цей запис використовували для залучення нових клієнтів.

Чотирьох підозрюваних взяли під варту

Слідчі Нацполіції спільно з кіберполіцейськими затримали чотирьох ключових учасників організації. За версією слідства, двоє співорганізаторів керували схемою, підбирали учасників, розподіляли ролі та отримані гроші.

Під час десятків обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях правоохоронці вилучили докази, які, за даними поліції, підтверджують причетність підозрюваних до злочинної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Суд обрав усім чотирьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих. Людей, які переказували кошти представникам так званої «Української фінансової академії», просять звертатися до поліції за номером +380 99 696 61 57.