Криптовалюта й операції на 162,5 млн грн: новий поворот у справі Назарія Гусакова

Львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір грошей на лікування спінальної м’язової атрофії, повідомили про нову підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Загальний обсяг досліджених слідством фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, зібрані кошти переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших людей, конвертували у USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

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“Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи”, — йдеться в повідомленні.

Кількість потерпілих у справі зросла з 34 до 96, а встановлені збитки — з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

За словами Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає пояснення та повністю визнає провину в інкримінованих злочинах.

Розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено. Після ознайомлення захисту з матеріалами обвинувальний акт скерують до суду.

Водночас в окремому провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут коштів, учасників фінансових операцій і користувачів криптогаманців.

Справа Назарія Гусакова: деталі

У червні 2025 року в соцмережах з’явилися запитання до львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова щодо звітів за кошти, зібрані на лікування. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков отримує ліки коштом міста, а для збільшення дози має пройти обстеження.

Сам Гусаков відкинув звинувачення у шахрайстві. Він заявив, що місто надало йому 28 флаконів препарату на рік, тоді як потреба становить близько 40, а гроші також були потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові витрати.

22 червня поліція відкрила провадження за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Згодом правоохоронці провели обшуки у Львові та Києві й затримали довірену особу Гусакова, картку якої, за даними слідства, використовували для збору коштів.

24 липня Гусакову повідомили про підозру в шахрайстві. Слідство заявило, що він заволодів понад 1,3 млн грн, а частину грошей витрачав на особисті потреби, азартні ігри та криптовалюти.

У березні 2026 року Гусаков повернувся в Україну. Кількість потерпілих у справі зросла з 34 до 96, а сума збитків — до 2 млн грн. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.