Правоохоронці вилучили 86 тисяч літрів пального під час спецоперації на Київщині

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованого пального у Фастівському та Білоцерківському районах Київської області.

За даними слідства, з початку 2026 року учасники схеми налагодили незаконне виробництво бензину шляхом змішування різних компонентів паливно-мастильних матеріалів. Надалі продукцію реалізовували через мережу автозаправних станцій та інші точки продажу, видаючи її за якісне пальне.

За попередніми оцінками, від незаконної діяльності підозрювані могли отримати близько 200 млн грн. Слідство вважає, що отримані кошти легалізовували через підконтрольні підприємства та використовували для подальшого функціонування схеми.

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Під час 31 санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили документацію, печатки підприємств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські термінали, готівку, транспортні засоби та понад 86 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів.

Шістьох учасників організованої групи затримано. Загалом про підозру повідомлено вісьмом особам.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Розслідування триває.