Бухгалтери військової частини виписували собі по 100 тисяч гривень “бойових”

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему незаконного нарахування додаткових виплат військовослужбовцям на суму понад 3,8 млн гривень. Підозри отримали 11 осіб.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За даними слідства, схему організував начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. До неї він залучив підлеглих бухгалтерів.

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Фінансова служба фактично перебувала на Дніпропетровщині, однак фігуранти вносили до документів неправдиві відомості про нібито участь у бойових завданнях на Запорізькому напрямку.

На підставі цих документів їм щомісяця нараховували додаткову винагороду у розмірі до 100 тисяч гривень.

За інформацією поліції, кожен із бухгалтерів встиг отримати від 100 тисяч до понад пів мільйона гривень. Загальна сума безпідставно нарахованих виплат перевищила 3,8 млн гривень.

Одинадцятьом учасникам групи повідомили про підозру в привласненні або розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Один із фігурантів уже відбуває покарання за аналогічний злочин. Йому оголосили нову підозру за іншими епізодами.

Правоохоронці встановлюють повне коло причетних. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.