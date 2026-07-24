Знайомився у застосунку та виманював золото: киянин ошукав трьох жінок на понад 190 тисяч гривень

У Києві 32-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві щодо трьох жінок, у яких він виманив золоті прикраси на загальну суму понад 190 тисяч гривень. Для цього киянин знайомився з потерпілими у застосунку для онлайн-знайомств і пропонував їм пройти своєрідну «перевірку довіри».

Про це повідомила поліція Києва.

За даними правоохоронців, чоловік реєструвався у популярному застосунку для знайомств, налагоджував із жінками довірливі стосунки, а під час особистих зустрічей просив тимчасово передати йому золоті прикраси.

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Своє прохання він пояснював необхідністю «перевірити довіру» у стосунках.

Отримані ювелірні вироби підозрюваний здавав до ломбарду, а гроші витрачав на розваги.

Наразі поліцейські встановили три епізоди шахрайства щодо мешканок столиці. Загальна сума завданих збитків перевищує 190 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.