        Кримінал

        Знайомився у застосунку та виманював золото: киянин ошукав трьох жінок на понад 190 тисяч гривень

        Сергій Бордовський
        24 Липня 2026 13:31
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        У Києві викрили шахрая з популярного застосунку для знайомств / Фото: Нацполіція
        У Києві викрили шахрая з популярного застосунку для знайомств / Фото: Нацполіція

        У Києві 32-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві щодо трьох жінок, у яких він виманив золоті прикраси на загальну суму понад 190 тисяч гривень. Для цього киянин знайомився з потерпілими у застосунку для онлайн-знайомств і пропонував їм пройти своєрідну «перевірку довіри».

        Про це повідомила поліція Києва.

        За даними правоохоронців, чоловік реєструвався у популярному застосунку для знайомств, налагоджував із жінками довірливі стосунки, а під час особистих зустрічей просив тимчасово передати йому золоті прикраси.

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        Своє прохання він пояснював необхідністю «перевірити довіру» у стосунках.

        Отримані ювелірні вироби підозрюваний здавав до ломбарду, а гроші витрачав на розваги.

        Наразі поліцейські встановили три епізоди шахрайства щодо мешканок столиці. Загальна сума завданих збитків перевищує 190 тисяч гривень.

        Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.


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