Лавров дорікнув Трампу “непацанською” поведінкою через провал домовленостей в Анкориджі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у невиконанні домовленостей, які нібито були досягнуті між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці. Коментуючи провал переговорів, він використав вислів «пацан сказав — пацан зробив».

Про це пише The Moscow Times.

Лавров стверджує, що російська делегація прибула на саміт в Анкориджі, заздалегідь ознайомившись із пропозиціями Вашингтона щодо завершення війни проти України. За його версією, Москва погодилася на запропонований американською стороною компроміс.

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«Президент Трамп неодноразово говорив: “Ось це наша пропозиція, вона частково компромісна”, і ми її прийняли. Але він додав, що Зеленський зробить те, що він запропонував. Ну от не вдалося зробити», — заявив глава російського МЗС.

Лавров додав, що «совість» російської сторони у цьому питанні нібито чиста.

«Знаєте, як кажуть, слово пацана: пацан сказав — пацан зробив. Ми сказали — ми готові. Але з того боку цей підхід модифікували», — сказав він.

Так Лавров прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що обговорювані на Алясці варіанти завершення війни не спрацювали. За словами Рубіо, досягти миру на запропонованих умовах не вдалося через незгоду України.

Глава Держдепартаменту зазначав, що попередній варіант не був прийнятним для Києва ні тоді, ні зараз, тому Вашингтону доведеться шукати нові пропозиції.

Що відомо про зустріч в Анкориджі

Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі на Алясці 15 серпня 2025 року. Зміст можливих домовленостей офіційно не розкривався, а російська влада згодом почала регулярно посилатися на так звану «формулу Анкориджа».

За даними джерела Reuters, ця формула могла передбачати передачу Росії всього Донбасу та замороження лінії фронту на інших ділянках. Президент України Володимир Зеленський відкидав можливість відмови від Донецької області, наголошуючи, що це послабило б обороноздатність країни.

Раніше Путін також вимагав виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Москва вважає російськими. Київ назвав ці умови ультиматумом і відмовився їх приймати.