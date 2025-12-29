Росія перегляне свою переговорну позицію через нібито атаку на резиденцію Путіна – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Україна нібито здійснила атаку безпілотників на державну резиденцію президента РФ у Новгородській області в ніч на 29 грудня. За його словами, під час атаки було знищено 91 дрон.

Про це очільник МЗС РФ заявив під час брифінгу.

Лавров наголосив, що внаслідок цього інциденту Росія перегляне свою переговорну позицію, “з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму”.

Водночас він заявив, що наразі нібито немає постраждалих чи завданих збитків та що РФ не планує виходити з переговорного процесу після атаки.

Зазначимо, що у ніч проти 28 грудня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та інші об’єкти окупантів.

При цьому про нібито обстріл резиденції президента РФ повідомлень не надходило.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів “ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка” у Волгоградській області РФ. Вналідок удару було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.