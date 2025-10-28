Лавров каже, що “всі якось принишкли” після випробування Росією ракети “Буревісник”

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів у Мінську 28 жовтня, що «всі якось принишкли» після випробування Росією крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

«По дипломатичних каналах я не чув про якісь відгуки. Якось усі принишкли», – сказав очільник російського зовнішньополітичного відомства на пресконференції за підсумками пленарного засідання Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки, передає ТАСС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 27 жовтня прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про випробування ракети «Буревісник». «Вони знають, що у нас є атомний підводний човен – найкращий у світі – прямо біля їхніх берегів. Тож нам не потрібно, щоб ракета літала на вісім тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. <…> І, до речі, я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Він повинен покласти край війні. Війна, яка мала тривати тиждень, триває вже четвертий рік. Ось чим він повинен займатися, а не випробовувати ракети», – сказав він журналістам на борту Air Force One під час поїздки до Азії.

