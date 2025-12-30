Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі: постраждала жінка

Сьогодні, 30 грудня, росіяни атакували Запоріжжя. Під удар потрапив обʼєкт промислової інфраструктури, на місці спалахнула пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За медичною допомогою звернулася 43-річна жінка з попереднім діагнозом “осколкове поранення”.
Попередньо, внаслідок російського удару пошкоджено два багатоповерхові та чотири приватні будинки.
На місці працюють усі екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.
За даними ОВА, протягом доби росіяни завдали 608 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів Запоріжжя, а також Запорізького та Пологівського районів загинув 46-річний чоловік. Жінки 43, 49, 61, 87 та 91 років дістали поранення.