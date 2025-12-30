Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі: постраждала жінка

Ворог зайшов у штаб ЗСУ в Гуляйполі. Як це сталося?

У Росії — мінус ще 1220 солдатів, п’ять танків та 19 артсистем за добу

За даними ОВА, протягом доби росіяни завдали 608 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів Запоріжжя, а також Запорізького та Пологівського районів загинув 46-річний чоловік. Жінки 43, 49, 61, 87 та 91 років дістали поранення.

Попередньо, внаслідок російського удару пошкоджено два багатоповерхові та чотири приватні будинки.

Сьогодні, 30 грудня, росіяни атакували Запоріжжя. Під удар потрапив обʼєкт промислової інфраструктури, на місці спалахнула пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.