За словами представника Кремля, “Трамп був шокований словами про атаку на резиденцію Путіна”

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели «позитивну» телефонну розмову на тему переговорів про припинення війни в Україні, повідомила в понеділок, 29 грудня, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт на своїй сторінці в соцмережі X.

Розмову двох лідерів підтвердив помічник глави РФ Юрій Ушаков. За його словами, Трамп разом з радниками поінформував Путіна про підсумки переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Росії, у свою чергу, за словами Ушакова, розповів Трампу про нібито українську спробу атакувати безпілотниками державну резиденцію глави держави в Новгородській області, про яку раніше заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Помічник Путіна зазначив, що «атаку» здійснили «фактично відразу після» переговорів у Мар-а-Лаго. Російський лідер заявив Трампу, що вона не залишиться без відповіді, а позиція РФ у переговорах щодо припинення війни в Україні на цьому тлі буде переглянута, додав Ушаков.

За словами помічника Путіна, Трамп у розмові з російським лідером заявив, що шокований і обурений повідомленням про атаку БПЛА на держрезиденцію президента РФ. Президент США також, як стверджується, під час обговорення «спроби атаки» сказав, що Білий дім, «слава богу, не давав »Томагавки” Києву.

Білий дім не підтверджував ці заяви Дональда Трампа.

Про те, що Україна вночі намагалася атакувати резиденцію президента Росії в Новгородській області із застосуванням 91 безпілотника, Лавров заявив увечері 29 грудня. За його словами, всі дрони були знищені. Він зазначив, що з урахуванням атаки «переговорна позиція РФ буде переглянута», але Москва «не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами».

Зеленський назвав заяву Лаврова про атаку брехнею і пояснив її тим, що Росія збирається завдати удару по урядовому кварталу в Києві.

На думку президента України, подібними заявами Москва намагається підірвати прогрес, досягнутий у мирних переговорах між Києвом і Вашингтоном. Він закликав Трампа «відповідно відреагувати на російські погрози».