РФ готує нові удари по Україні, заявив Зеленський

Росія готує нові удари по українській інфраструктурі і не збирається зупинятися з атаками. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні.

За його словами, розвідка фіксує підготовку нових атак, тому українські сили протиповітряної оборони мають залишатися максимально зосередженими.

Зеленський наголосив, що кожну загрозу необхідно перехоплювати, а захист країни має залишатися таким самим сильним, як і взимку.

Президент зазначив, що Україна пройшла найскладнішу зиму за всі роки повномасштабної війни, попри те що Росія намагалася знищити енергетичну систему країни.

За його словами, лише під час масованих атак ворог запускав десятки ракет і сотні безпілотників одночасно.

Він нагадав, що один із найбільших ударів стався 6 грудня, коли Росія використала понад 700 повітряних цілей, зокрема більше ніж 50 ракет. Загалом за зиму окупанти застосували понад 700 ракет різних типів і велику кількість балістичного озброєння.

Зеленський подякував військовим, підрозділам ППО, авіації, мобільним вогневим групам, енергетикам, рятувальникам і комунальним службам за те, що Україні вдалося зберегти енергосистему та витримати масовані обстріли.

Президент також заявив, що навіть країни з потужними системами протиповітряної оборони не можуть гарантувати стовідсотковий захист від ракет і дронів, тому Україні необхідно й надалі посилювати ППО разом із партнерами та розвивати власне виробництво.

Окремо він зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією навколо Ірану і координує дії з союзниками, оскільки саме іранський режим передав Росії безпілотники та технології їх виробництва, які використовуються для ударів по Україні.

Зеленський наголосив, що Росія має завершити війну проти України дипломатичним шляхом, і світ дає їй таку можливість, але для цього потрібне відповідальне рішення з боку Москви.