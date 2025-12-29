Лубінець повідомив про ймовірне вбивство 7 мирних жителів російськими солдатами

У Покровську російські військові, ймовірно, вбили сімох цивільних, які переховувалися у підвалі житлового будинку. Один із поранених вижив, удавши мертвого.

Про це повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, інформація стала відома із соцмереж і стосується подій, які, ймовірно, сталися в ніч на 21 грудня. Двоє військових армії РФ увірвалися до підвалу, де ховалися мирні мешканці. Спочатку вони застрелили батька та сина, які вийшли до них і відповіли, що не мають алкоголю, а згодом розстріляли інших людей у підвалі.

Серед загиблих, за попередніми даними, — подружжя, їхній син та мати жінки. Лише одному пораненому вдалося вижити. Лубінець наголосив, що цей випадок є проявом системного насильства, яке російські війська застосовують проти цивільних на тимчасово окупованих і прифронтових територіях України.

Реклама

Реклама

Омбудсман повідомив, що вже направив офіційні звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, підкресливши, що умисні вбивства цивільних є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Він також закликав мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу на гарячу лінію Офісу Омбудсмана.