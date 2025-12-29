Через хуртовини на Прикарпатті відрізаними залишаються 7 населених пунктів

Через негоду у Івано-Франківскій області відрізаними залишаються 7 населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах, повідомляє ДСНС.

Рятувальники продовжують допомагати мешканцям. Зокрема, із залученням снігоболотохода «Богун», транспортували 3 хворих від місць проживання до автомобілів екстреної медичної допомоги.

Так, із села Михальче доставлено чоловіка 1972 р.н. для подальшого перевезення до лікарні для проходження процедури діалізу.

Крім того, рятувальники доправили медичного працівника до села Репужинці, де чоловікові 1975 р.н. з підозрою на інсульт була надана невідкладна допомога. Після цього постраждалого транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Також із цього ж населеного пункту рятувальники доставили до автомобіля «швидкої» жінку 2007 р.н.. Її передали медикам для подальшої госпіталізації.