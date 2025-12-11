Лавров заявив, що РФ більше не має непорозумінь зі США щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 11 грудня заявив, що всі «непорозуміння» зі Сполученими Штатами Америки щодо України були вирішені після зустрічі на початку цього місяця між президентом РФ Володимиром Путіним і посланцем США Стівом Віткоффом.

За словами Лаврова, ці переговори підтвердили «взаємне розуміння», досягнуте між Путіним і американським президентом Дональдом Трампом на саміті на Алясці у серпні.

«Зараз, тут, на наших переговорах з американцями щодо українського питання, я особисто вважаю, що непорозуміння й недомовленості вирішені», – сказав очільник МЗС Росії на круглому столі послів.

Реклама

Реклама

Він також висловив думку, що Трамп «щиро прагне» врегулювати війну РФ проти України політико-дипломатичними методами. При цьому Лавров заявив, що самого прагнення мало, треба «практичні кроки для усунення першопричин конфлікту», які полягають у «неприйнятності для Росії втягування України в НАТО».

Лавров додав, що Росія хоче узгодження пакета документів для підтримки довгострокового і сталого миру «з гарантіями безпеки для всіх залучених сторін».

«Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції щодо гарантій колективної безпеки, – сказав Лавров. – Ми розуміємо, що, обговорюючи гарантії безпеки, ми не можемо обмежуватися лише Україною».