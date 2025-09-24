Лавров і держсекретар США Рубіо зустрілися в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку

Держдеп США повідомив, що під час розмови Марко Рубіо повторив заклик президента Дональда Трампа щодо припинення конфлікту в Україні. Російське МЗС заявило про «зацікавленість сторін у пошуку мирних розв’язок».

За даними МЗС РФ, Сергій Лавров «акцентував готовність нашої країни дотримуватися виробленої лідерами Росії та США на Алясці лінії, зокрема координувати з американською стороною зусилля з усунення першопричин українського конфлікту». Водночас міністр підкреслив «неприйнятність просуваних Києвом і деякими європейськими столицями схем, спрямованих на затягування конфлікту». Додаткових деталей сторони не навели.