Блекаут у Сан-Франциско торкнувся близько 130 тисяч людей

У Сан-Франциско відновили електропостачання приблизно для 95 тисяч споживачів після масштабного відключення світла, яке сталося у суботу. Про це повідомили міська служба з надзвичайних ситуацій та компанія Pacific Gas and Electric.

За даними Pacific Gas and Electric, відключення електроенергії торкнулося близько 130 тисяч мешканців Сан-Франциско, де проживає близько 800 тисяч людей. Станом на 23:00 суботи електропостачання було відновлено для приблизно 95 тисяч клієнтів, ще близько 35 тисяч залишалися без світла.

У компанії зазначили, що внаслідок аварії ніхто з працівників або цивільних не постраждав. Причини відключення наразі не уточнюються, повідомляє Reuters.

Блекаут спричинив значні затори на дорогах і змусив частину бізнесів тимчасово припинити роботу. Раніше Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско закликав мешканців обмежити пересування містом, телефонувати до служби 9-1-1 лише у разі загрози життю, сприймати непрацюючі світлофори як перехрестя з чотиристороннім рухом, а також тримати зачиненими холодильники та вимикати побутові прилади, щоб уникнути перевантажень після відновлення електропостачання.