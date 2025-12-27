Канада надасть Україні економічну допомогу у розмірі 2,5 млрд доларів

Володимир Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді, де зустрівся з прем’єром країни Марком Карні.

Речник президента Никифоров нагадав, що після двосторонньої зустрічі Зеленського і Карні відбудеться їхня спільна телефонна розмова з європейськими лідерами

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів.

Ця допомога допоможе Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, заявив Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який також коротко поспілкувався з журналістами.