        Економіка

        Канада надасть Україні економічну допомогу у розмірі 2,5 млрд доларів

        Віктор Алєксєєв
        27 Грудня 2025 20:09
        Володимир Зеленський і Марк Карні. Київ, 24 серпня 2025 / Фото Reuters
        Володимир Зеленський прибув до Галіфакса в Канаді, де зустрівся з прем’єром країни Марком Карні.

        Речник президента Никифоров нагадав, що після двосторонньої зустрічі Зеленського і Карні відбудеться їхня спільна телефонна розмова з європейськими лідерами

        Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів.

        Ця допомога допоможе Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, заявив Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який також коротко поспілкувався з журналістами.


