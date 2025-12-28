Російські війська вдарили по Дніпропетровщині та Херсону: пошкоджені оселі й інфраструктура, є поранена

У ніч на 28 грудня російські війська продовжили обстріли Дніпропетровської області та Херсона. Про наслідки атак повідомили очільники обласної та міської влади.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю, унаслідок чого пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків і навчальний заклад. У Васильківській громаді Синельниківського району ворог атакував БпЛА — понівечені дві приватні оселі та фермерське господарство, також зазнав ушкоджень газогін. Загиблих і постраждалих немає. Сили ППО збили над областю п’ять безпілотників, повідомили в ПвК.

Водночас, за інформацією Херсонської ОВА, зранку росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок атаки 75-річна жінка дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес, її доправили до лікарні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив про масований удар по місту з РСЗВ, під який потрапили житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Частина Херсона залишилася без електропостачання, фахівці уточнюють обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та готуються до аварійно-відновлювальних робіт з урахуванням безпекової ситуації.