        Міненерго повідомило про стан енергосистеми України станом на ранок 28 грудня

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 10:44
        Люди використовують ліхтарики, коли йдуть пішки під час відключення електроенергії після того, як критична цивільна інфраструктура була пошкоджена внаслідок російських атак / Фото: Reuters
        У ніч на 28 грудня російські війська продовжили атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Про це повідомили у Міненерго.

        У відомстві зазначили, що ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим поверненням у роботу пошкодженого обладнання. У Києві електропостачання поступово відновлюється: на правому березі місто вже повернулося до графіків відключень, тоді як на лівому березі продовжують діяти аварійні знеструмлення.

        У Київській області без світла залишаються понад 19 тисяч споживачів, там також застосовуються аварійні відключення. На Чернігівщині через російські удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання перебувають понад 20 тисяч абонентів.

        В інших регіонах України діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. У Міненерго наголосили, що російські атаки завдали суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі, однак енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів.

        Актуальні графіки відключень та оперативна інформація публікуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.


