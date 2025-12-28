Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді перенесли на 20:00 за Києвом

Зустріч президента України та президента США у Флориді відбудеться о 20:00 за київським часом. Про це повідомили у Білому домі.

Згідно з оновленим графіком, о 13:00 за місцевим часом у Палм-Біч Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше вона була запланована на 22:00 за київським часом, однак її перенесли.

У п’ятницю, говорячи про майбутню зустріч, Зеленський зазначив, що вона може відбутися у неділю у Флориді. За його словами, сторони планують обговорити документи щодо гарантій безпеки, економічну угоду, а також усі питання, з яких між сторонами існують розбіжності, зокрема територіальні.

Реклама