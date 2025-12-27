Буданов озвучив прогноз щодо планів ворога на 2026 рік

Територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Також Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди.

«Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов’язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю», — зазначив керівник ГУР.

Втім, заявив він, росія не збирається зупиняти війну і має чітко прописані завдання у своєму військовому плануванні на найближчі роки. Попри те, що темпи просування ворога не відповідають його очікуванням, загроза залишається критичною для сходу та півдня України.

Буданов наголосив, що ілюзій щодо затишшя на фронті бути не повинно. Окупанти продовжують тиснути, реалізуючи свою стратегію виснаження та захоплення територій.

«Ще раз вам кажу, Російська Федерація не припиняє наступальну операцію. Вони не досягли тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед», — констатував Буданов.

За словами очільника ГУР, найближча перспектива для російської армії окреслена дуже конкретно.

То, які цілі у ворога?

«Вони (цілі) чітко окреслені в їхній військовому плануванні. Це повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування Дніпропетровської області і продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській області, що в принципі вони ніколи і не приховували», — зазначив Буданов.

Крім того, окупанти прагнуть убезпечити свої кордони за рахунок української землі, створюючи так звані «санітарні зони».

«Це, скажімо так, їх завдання. Разом зі збільшенням розмірів санітарних зон, буферних зон, як хочете можна їх називати, вздовж кордону», — додав розвідник.

Буданов також озвучив прогноз щодо планів ворога на 2026 рік. Апетити Кремля поширюються на повний контроль над сходом та півднем.

«В принципі завдання 26-го року — це Донбас і Запоріжчина», — сказав він, додавши – «це їх мрія».