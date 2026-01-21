“Стриманий оптимізм”: Буданов оцінив перспективи миру на форумі в Давосі

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де окреслив оцінку війни Росії проти України та перспективи її завершення. За його словами, перемовний процес триває, а говорити про перемогу Росії немає підстав.

Про це повідомив Кирило Буданов у Telegram 21 січня.

Буданов назвав війну Росії проти України найкривавішою і найжахливішою подією на території Європи після завершення Другої світової війни.

“Хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення війни. Не можна сказати, що завтра настане мир, але ми рухаємося. Робиться багато зусиль — з нашого боку, з боку США”, – сказав керівник ОП.

За його словами, є просування вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні.

“Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін “стриманий оптимізм”, – сказав він.

Як зазначив Буданов, багато учасників міжнародної дискусії заявляють, що Україна має бути присутня за столом перемовин. Водночас Україна вже залучена до переговорного процесу і він відбувається за її участі, зокрема після проведення предметної роботи з представниками команди Дональда Трампа. Буданов також підкреслив, що наразі немає підстав говорити про перемогу Росії у війні.

“Не можна констатувати, що Росія виграє чи виграла війну. Перемовний процес триває”, — заявив він, додавши, що Україна залишається учасником переговорів.

Також очільник Офісу президента прокоментував роль Пекіну, зазначивши, що Китай “майстерно використовує слабкість Росії, поглинаючи її економічно та посилюючи свій політичний вплив. Росіяни це розуміють, і їм від цього боляче”.