Трамп заявив, що США завдали ударів по угрупованню ІДІЛ у Нігерії

Президент США Дональд Трамп заявив, що за його наказом американські військові завдали ударів по бойовиках угруповання ІДІЛ на північному заході Нігерії. За його словами, операція була спрямована проти терористів, яких він звинуватив у вбивствах мирного населення, зокрема християн.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, ІДІЛ (“Ісламська держава”) “цілеспрямовано і жорстоко вбиває, в основному, невинних християн, в масштабах, небачених за багато років, а то й століть”. У результаті американських ударів є загиблі серед терористів.

Реклама

Реклама

“Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять різанину християн, то будуть жахливі випробування, і сьогодні ввечері так і сталося. Військове міністерство здійснило численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати”, – написав Трамп

В Африканському командуванні ЗС США повідомили, що атаку було здійснено в координації з нігерійською владою по терористах ІДІЛ в штаті Сокото.