Негода в Україні: сніг, хуртовини та жовтий рівень небезпеки

У неділю, 28 грудня, в Україні очікується хмарна погода зі снігом, хуртовинами та сильним вітром. У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпечності через ожеледицю та пориви вітру, повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вночі у північно-східній частині країни можливий значний сніг і мокрий сніг, на дорогах — ожеледиця, а вдень на Правобережжі прогнозують налипання мокрого снігу.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, на Правобережжі пориви 15–20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях — до 25–28 м/с, місцями хуртовини. Температура повітря вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Реклама

Реклама

У Київській області та Києві очікується сніг, ожеледиця на дорогах і пориви вітру 15–20 м/с. Температура по області вночі 0–5° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла, у столиці — 0–2° морозу протягом доби. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.