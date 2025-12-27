ВРП не дала згоди на домашній арешт судді, яка збила двох дівчат у Харкові

Вища рада правосуддя відмовила у наданні згоди на застосування нічного домашнього арешту щодо судді Валківського районного суду Алли Токмакової, підозрюваної у наїзді на двох неповнолітніх дівчат у Харкові. ВРП дійшла висновку, що заявлені прокуратурою ризики не доведені належним чином, повідомляє МедіаПорт.

Рішення ухвалили 27 грудня на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбулося у режимі відеоконференції. Подання про надання згоди на утримання судді під домашнім арештом з 22:00 до 06:00 вніс заступник генерального прокурора. За відмову проголосували дев’ять членів ВРП, двоє — проти.

Прокуратура наполягала, що існують ризики переховування підозрюваної, можливого впливу на свідків та експертів, а також знищення або спотворення доказів. Водночас захист заявив, що такі ризики є формальними, а підозрювана співпрацює зі слідством, визнає провину та надає допомогу потерпілим.

Реклама

Реклама

У ВРП зазначили, що сторона обвинувачення не довела реальність і безпосередність ризиків, які б переважали право особи на свободу. Окремо наголошено, що в Харківській області під час воєнного стану діє комендантська година з 00:00 до 05:00, а тому нічний домашній арешт не мав би додаткового превентивного ефекту.

Нагадаємо, 18 грудня в Харкові автомобіль Hyundai Accent на пішохідному переході збив двох дівчат віком 13 та 14 років. Оскільки за кермом перебувала суддя, розслідування проводить Державне бюро розслідувань. 20 грудня їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Стан постраждалих дітей медики оцінюють як тяжкий.