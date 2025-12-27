“Нафтогаз”: росіяни синхронізують удари по енергетиці з похолоданням

Російські війська знову атакували газову та енергетичну інфраструктуру України, завдавши ударів дронами-камікадзе по об’єктах видобутку та теплоелектроцентралях. Аварійні служби працюють у посиленому режимі над відновленням пошкоджених об’єктів, повідомив голова Нафтогаз України Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, атаки очевидно синхронізуються з похолоданням, щоб скористатися піковим навантаженням і спробувати вивести систему з ладу.

Корецький зазначив, що аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи діють за затвердженими протоколами безпеки. Пріоритетом залишається безпека людей і стабільність роботи енергетичної системи.

